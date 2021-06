Giornata mondiale dell’Ambiente, 12 campeggi green in Italia. FOTO

1/12

Situato non distante dal Lago Maggiore, sulle rive del Lago di Mergozzo (in provincia di Verbania), il CONTINENTAL CAMPING VILLAGE è il primo in Europa per la limpidezza e la pulizia delle sue acque e si contraddistingue per la forte attenzione all’inclusività e all’accessibilità dei servizi. Da tempo attento alla sostenibilità, nel 2021 il camping compie un ulteriore passo in questa direzione con la nuova stazione di ricarica per le auto elettriche degli ospiti

Il sito del Continental Camping Village