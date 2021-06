Estate 2021, i 25 libri di viaggio da mettere in valigia

5/25

"PER ANTICHE STRADE" di Mathijs Deen, edizioni Iperborea - Un viaggio dentro alle grandi Vie d’Europa che in questo libro si trasformano in racconti. Di personaggi reali dalle vite incredibili come Bulla Felix, un brigante romano che derubava i ricchi e liberava gli schiavi sulla Via Appia o Gudrid, la coraggiosa vichinga esploratrice che idopo aver attraversato l’Atlantico volle venire a piedi a Roma per incontrare il Papa. Da leggere on the road, per riscoprire la strada come il luogo dove la vita accade