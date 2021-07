Estate 2021, gli stabilimenti balneari più “fotogenici” d’Italia. FOTO

2/10

Nello stabilimento di Marina di Ravenna il SINGITA MIRACLE BEACH nasce per proporre un nuovo tipo di turismo balneare dove spiaggia e mare incontrano l'arte e la sperimentazione. I lettini con il tetto in paglia e i dettagli che arrivano direttamente dall’Indonesia regalano atmosfere etniche. Appuntamento imperdibile il gong suonato al calar del sole per il Rito del Tramonto