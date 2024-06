Giro del mondo letterario, consigli a tema viaggio per l’estate 2024

23/25

LUOGHI DEL BENESSERE. I migliori 35 posti al mondo per rigenerarsi di Emilie Veyretout, Jonglez Edizioni - Ritiri yoga su un’isola privata in Grecia, una settimana ayurvedica in Normandia, stage di breathwork in Costa Rica, soggiorni detox sotto il sole in Italia o Arizona, trattamenti Panchakarma in Sri Lanka o rilassarsi su un’isola-spa alle Maldive. Questa la guida ci indica una selezione dei 35 migliori luoghi del benessere al mondo, adatti a tutti gli stili e a tutti i budget

Sulla neve di Cortina, i luoghi più trendy della Regina delle Dolomiti