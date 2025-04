Hinge lancia Prompt Feedback in Italia: che cos’è e come funziona

Si chiama Prompt Feedback ed è una nuova funzione dell’app di dating Hinge pensata per aiutare gli utenti a esprimere al meglio la propria personalità, i propri interessi e le proprie intenzioni riguardo al dating nei loro profili. Si tratta di una funzione di “coaching personalizzato” che offre suggerimenti permettendo allo stesso tempo agli utenti di presentarsi in modo autentico e coinvolgente. Il lancio in Italia segue quelli negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia.

Come funziona Prompt Feedback

Le ricerche effettuate dagli ingegneri di Hinge, ci spiegano, dimostrano che gli spunti (quella funzionalità che permette di essere più efficaci nei primi approcci, dando agli utenti - appunto - degli spunti per iniziare una conversazione da zero) sono un buon punto di partenza per conoscere meglio l’altra persona, molto meglio rispetto ai tradizionali “like” sulle foto. Il “problema” è che molti utenti hanno difficoltà a decidere cosa includere nel proprio profilo, ricorrendo talvolta a risposte generiche, rendendo più difficile per gli altri farsi un’idea autentica della persona. Prompt Feedback analizza le risposte agli spunti utilizzando l'intelligenza artificiale e le informazioni del team di scienziati comportamentali di Hinge. La funzione fornisce feedback personalizzati senza suggerire frasi predefinite, ma offrendo consigli utili per migliorare le risposte. In questo modo l’app punta a offrire un “coaching personalizzato” in una fase delicata per gli utenti - ci spiegano - e cioè il momento di suscitare una prima impressione positiva col proprio profilo.

Suggerimenti e modifiche

Gli utenti possono ricevere tre tipi di suggerimenti: mantenere la risposta così com'è, apportare piccole modifiche o aggiungere più dettagli. Il feedback agli spunti è privato, assicurano da Hinge, e ciascun utente può scegliere se mantenere le proprie risposte originali o aggiornarle in base ai suggerimenti ricevuti. L’intelligenza artificiale, ad esempio, raccomanderà di approfondire un po’ di più una risposta data a uno spunto (quando ad esempio è banale o è troppo poco dettagliata) oppure di fare dei piccoli cambiamenti per renderla più interessante. Un approccio tramite l’intelligenza artificiale - assicurano da Hinge - che aiuterà a creare profili che stimolino conversazioni significative e portino a veri appuntamenti.