Libero Mail down, il servizio di posta non funziona: cosa succede

Problemi in corso per Libero Mail. Oggi sono state diverse le segnalazioni di malfunzionamento per il servizio di posta elettronica. I primi problemi sono stati segnalati dagli utenti questa mattina e stanno proseguendo ancora ora.

La comunicazione di Libero

"Il servizio Libero Mail non è al momento raggiungibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Lo staff di Libero", recita il messaggio che compare non appena si prova ad accedere alla propria casella di posta elettronica di Libero Mail. Come hanno scritto alcuni utenti sui social, sono stati segnalati problemi anche con Virgilio Mail, che riporta lo stesso messaggio di Libero. E come accade solitamente, la conferma arriva anche dai feedback inviati dagli utenti al portale Downdetector. "Le segnalazioni degli utenti indicano che ci sono problemi con Libero", si legge.