“Dimostra di essere umano”, la scrittura incontra l'IA

Esplorare il ruolo dell’intelligenza artificiale generativa nell’ambito della produzione letteraria. L’iniziativa - frutto di una collaborazione tra Scuola Belleville e Lenovo - prevede un laboratorio di scrittura in presenza a Milano riservato a dieci autori che lavoreranno proprio con l’IA

Fare incontrare alla scrittura e al processo creativo l’intelligenza artificiale. E scoprire come quest’ultima possa essere un valido aiuto anche in un ambito così “umano”. Lenovo e Scuola Belleville hanno presentato un’iniziativa dedicata agli scrittori e a tutti gli appassionati di storie. Si chiama ”Dimostra di essere umano - Scrivere storie al tempo dell’AI” ed è un laboratorio di scrittura in presenza a Milano riservato a dieci autori “talentuosi” che, sotto la guida di Francesco d’Isa, lavoreranno a un proprio testo con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa. I partecipanti potranno, così, sperimentare i diversi modi in cui l’IA può essere integrata nel processo creativo per potenziarne l’efficacia.

Come ci si iscrive e il ruolo dell’IA nella scrittura Per partecipare alla selezione c’è tempo fino al 31 luglio: basterà inviare a Scuola Belleville un racconto inedito di massimo 3.600 battute spazi inclusi sul tema del rapporto tra intelligenza artificiale e creatività umana (qui tutti i dettagli e il regolamento). Il comitato selezionatore sceglierà i dieci racconti più riusciti. Il percorso, a più tappe, prevede, dopo una lezione aperta, una open call, un workshop e infine un podcast, “per riflettere - spiegano - sui modi in cui i modelli linguistici generativi possono essere messi al servizio della creatività di chi scrive”. “Abbiamo costruito questo percorso insieme a Lenovo - spiega a Sky TG24 Francesca Cristoffanini, direttrice della Scuola di scrittura Belleville - proprio perché ci sembra urgente e indispensabile dare modo ai nostri studenti di familiarizzare con una tecnologia che è già entrata nella nostra vita in maniera prepotente e sta cambiando il modo in cui lavoriamo, pensiamo, scriviamo e creiamo. Le ragioni per cui ci interessiamo del tema - aggiunge .- sono quelle molto pragmatiche legate alle destinazioni professionali della scrittura e poi ci sono ragioni di ordine filosofico: l’intelligenza artificiale è una tecnologia diversa da tante altre, in quanto sembra mettere proprio in discussione la radice della nostra umanità, che è quel ciò che ci rende umani, la capacità cioè di creare, raccontare, fare associazioni, inventare”. Aggiunge l’autore e docente di Belleville Francesco D’Isa: “La scrittura narrativa è l’ambito dove l’intelligenza artificiale ha più problemi e per questo vogliamo esplorare le sue potenzialità e i suoi lmiiti. Un gioco che si fa con chi scrive, per vedere come le nuove tecnologie possono potenziare l’editing, la ricerca, la traduzione ma anche capire quali sono i limiti e quali sono le potenzialità di uno strumento diventato di uso comune”.