Una nuova generazione di laptop per Lenovo, ecco Yoga Slim 7i Aura Ed.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition è dunque un laptop interessante: a nostro avviso per le prove basate su normali giornate lavorative è potente e affidabile, ha una batteria in grado di accompagnarci da mattina a sera senza dover ricaricare, ha un’ottima tastiera e si presenta elegante e compatto. Tra i pochi lati negativi segnaliamo che pur essendo un pc adatto alla vita in movimento non è tra i più leggeri in circolazione e che la posizione dell’interruttore della webcam e del tasto di accensione può risultare poco pratica se si utilizza molto il pc in mobilità. Il laptop è realizzato con materiali riciclati e, in base alla configurazione scelta, ha un prezzo che parte dai 1.280 euro circa.