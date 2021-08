Ragusa, l’ex fabbrica di bitume trasformata dalla Street Art. FOTO

19/20

Dal 17 maggio scorso, giorno in cui la Sicilia ha allentato le misure restrittive adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, l'organizzatrice del progetto, l’associazione culturale Pandora, ha chiesto alla Antonino Ancione Spa in liquidazione la possibilità di prorogare il comodato d’uso, per un periodo limitato di tempo, e nel pieno rispetto di tutti i criteri di sicurezza necessari