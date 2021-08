Puglia ‘on the road’, i 20 trulli più suggestivi della Valle d'Itria

Strutture di pietra calcarea sormontate da pinnacoli bianchi. Costruzioni ancestrali fatte di muri a secco utilizzate un tempo dai contadini come giaciglio. Quei coni candidi che puntellano le campagne di Alberobello, Locorotondo, Cisternino, Ceglie Messapica, Martina Franca e Ostuni, sono oggi la meta ideale per chi sceglie di soggiornare in questo fazzoletto di Puglia a cavallo tra le province di Bari, Brindisi e Taranto. Ne abbiamo selezionati 20 per una vacanza slow

a cura di Costanza Ruggeri