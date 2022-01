Relax ad alta quota, le piscine a sfioro più spettacolari delle Alpi

11/30

Premiato come “Best of the Best” dal Traveller's Choice Award 2020 di Tripadvisor, l'EXCELSIOR DOLOMITES LIFE RESORT a San Viglio di Marebbe è tra i migliori 25 hotel in Italia. Sul rooftop dell'albergo – avveniristica struttura di design – ci si può immergere in una infinity pool di 18 metri per 5 con acqua a 33° da dove si gode una vista impareggiabile sulle Dolomiti

