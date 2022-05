Dormire su un albero, le 20 tree-house più suggestive d'Italia

2/40

Una struttura immersa nella natura e costruita seguendo i dettami della bioarchitettura: il San Luis Retreat Hotel & Lodges è stato realizzato con il prezioso legno “Mondholz”, lavorato seguendo i cicli lunari per mantenere le proprietà di resilienza e l’energia positiva. Per gli arredi sono stati utilizzati materiali naturali (come il lino e il loden) per un’atmosfera alpine-chic

Torino "on the road", passeggiata in 15 tappe alla scoperta della città piemontese