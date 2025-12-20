 Vienna on the road, viaggio tra i caffé della capitale austriaca | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vienna “on the road”, viaggio tra i caffè della Capitale austriaca

Lifestyle fotogallery
24 foto

C'è il più antico, ancora in servizio, in Himmelpfortgasse e quello dove erano soliti sedersi Sigmund Freud e Arthur Schnitzler. E poi quello dove assaggiare le brioche ripiene di marmellata (tipiche della tradizione boema) e quello dove degustare una fetta di torta servita da una nonna che, nel frattempo, racconta aneddoti sulla sua vita. Dichiarati Patrimonio Immateriale dell’UNESCO nel 2011, i caffè viennesi sono una vera e propria istituzione della capitale austriaca 

a cura di Costanza Ruggeri 

Lifestyle: Ultime gallery

Tra tradizione e modernità, viaggio tra i caffè di Vienna

Lifestyle

C'è il più antico, ancora in servizio, in Himmelpfortgasse e quello dove erano soliti...

24 foto

Bambini in viaggio, Courmayeur tra sport e relax per tutta la famiglia

Lifestyle

Courmayeur è la meta perfetta per una settimana bianca in famiglia, unendo sport e relax. Il...

6 foto

Libri per bambini e non solo, 15 idee regalo da mettere sotto l'albero

Lifestyle

Stringono i tempi per i regali natalizi, ecco quindi 15 idee per i vostri bambini. Storie di elfi...

15 foto

Natale 2025, da Jesolo a Custonaci: i 10 presepi più belli d'Italia

Lifestyle

Dal presepe di ghiaccio-omaggio a san Carlo Acutis a Massa Martana, in Umbria, a quello allestito...

10 foto

Buongiorno 13 dicembre, frasi da inviare per la festa di Santa Lucia

Lifestyle

Il 13 dicembre si celebra la festa di Santa Lucia, una delle tradizioni più attese...

10 foto

ALTRE NOTIZIE

Rinnovo contratto statali, aumenti in arrivo: ecco a quanto ammontano

Economia

Nemmeno un anno dopo l’ultimo adeguamento contrattuale valido per il triennio 2022-2024, per i...

Viaggi, mete e trend 2026 in Italia e all'estero secondo Airbnb

Lifestyle

Il portale online leader nel settore hospitality, ha evidenziato due direttrici parallele: da una...

Bollo moto 2026, chi deve pagarlo e quanto costa: regole e novità

Economia

Il bollo moto è una tassa che non tiene conto dell’utilizzo del mezzo quanto del...