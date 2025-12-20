Tra tradizione e modernità, viaggio tra i caffè di Vienna

C'è il più antico, ancora in servizio, in Himmelpfortgasse e quello dove erano soliti sedersi Sigmund Freud e Arthur Schnitzler. E poi quello dove assaggiare le brioche ripiene di marmellata (tipiche della tradizione boema) e quello dove degustare una fetta di torta servita da una nonna che, nel frattempo, racconta aneddoti sulla sua vita. Dichiarati Patrimonio Immateriale dell’UNESCO nel 2011, i caffè viennesi sono una vera e propria istituzione della capitale austriaca

a cura di Costanza Ruggeri