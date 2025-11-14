Offerte Black Friday
Piemonte "on the road", tra i Relais e gli agriturismi più scenografici delle Langhe

Sono le terre del Barolo, del Barbaresco, del Nebbiolo e del Barbera. Ma anche quelle del Dolcetto d’Alba e del Moscato d’Asti. Dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell'Umanità nel 2014, le Langhe sono una lingua di terra che confina con le regioni storiche di Roero e Monferrato, tra la provincia di Asti e quella di Cuneo. Le abbiamo attraversate alla ricerca delle strutture più panoramiche e suggestive per una pausa autunnale con vista

a cura di Costanza Ruggeri

