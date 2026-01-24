12/16

Leggenda vuole che a introdurre il rituale del tè pomeridiano al The St. Regis New York fu la socialite statunitense Mrs.Astor alla fine del XIX secolo. Un rituale che rimane tutt’oggi una tradizione imprescindibile del brand. Al THE ST.REGIS ROME viene organizzato tutti i giorni, dalle 15 alle 18, e prevede una selezione di tè pregiati firmati Damman Freres e monoporzioni dolci e salate (scones, pasticcini, mini tramezzini e sandwiches) nell’ambiente intimo e raffinato della St.Regis Library e negli spazi del Lumen Cocktails&Cuisine

