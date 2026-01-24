Da Piazza di Spagna al Pigneto, dove gustare un Afternoon Tea tra le vie di Roma
Nato quasi per caso alla corte della regina Vittoria, il cosiddetto rito del "tè delle cinque" ha da tempo oltrepassato i confini della Gran Bretagna ed è arrivato nella Capitale nel 1893 grazie allo spirito imprenditoriale di due donne che diedero vita alla prima sala da tè in Italia. Dai salotti dei grandi alberghi alle pasticcerie di quartiere, l'Afternoon Tea è protagonista delle merende invernali e rappresenta un'ottima occasione per una pausa gourmet nei posti più belli di Roma
a cura di Costanza Ruggeri