Pasqua e Pasquetta, tra agriturismi e B&B per una vacanza di charme

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L'agriturismo Lago di Como 4173 ha 12 stanze e un appartamento con 6 posti letto. All'interno della struttura c'è un’Osteria Bio che offre menù con cucina vegetariana e vegana. L'agriturismo è anche un’Azienda Agricola Biologica e Biodinamica i cui ortaggi e frutti antichi vengono serviti nell'osteria e trasformati in sorbetti e conserve

Copenaghen, dalle bakery alle saune mobili: viaggio nell'hygge danese