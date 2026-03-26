Pasqua e Pasquetta, tra agriturismi e B&B per una vacanza di charme

Weekend di Pasqua, dal Veneto alla Sicilia tra agriturismi e B&B per una vacanza di charme
Bed&breakfast glamour, agriturismi di lusso, dimore storiche e country relais con un unico comune denominatore: offrire la possibilità di trascorrere una due giorni nel verde con le comodità di strutture a cinque stelle. Dal mare alla montagna passando per le tante zone collinari d'Italia, siamo andati alla scoperta dei luoghi di charme lungo lo Stivale dove regalarsi una pausa pasquale open air
a cura di Costanza Ruggeri