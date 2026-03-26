 Pasqua e Pasquetta in campagna, 20 agriturismi dal Veneto alla Sicilia per una vacanza di charme | Sky TG24
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Table decorated with white eggs, a ceramic bunny, and a vase of flowers, creating a festive spring atmosphere

Weekend di Pasqua, dal Veneto alla Sicilia tra agriturismi e B&B per una vacanza di charme

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©Ca' Bevilacqua B&B

Bed&breakfast glamour, agriturismi di lusso, dimore storiche e country relais con un unico comune denominatore: offrire la possibilità di trascorrere una due giorni nel verde con le comodità di strutture a cinque stelle. Dal mare alla montagna passando per le tante zone collinari d'Italia, siamo andati alla scoperta dei luoghi di charme lungo lo Stivale dove regalarsi una pausa pasquale open air

a cura di Costanza Ruggeri

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Pasqua e Pasquetta, tra agriturismi e B&B per una vacanza di charme

Lifestyle

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