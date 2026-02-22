Intrinseco al concetto di hygge c’è quello di convivialità. Che sia spartire il cibo con gli amici nell’intimità della propria casa, partecipare a una Communal dinner condividendo i piatti con sconosciuti o, ancora, cenare nel calore di un ristorante stellato con la propria famiglia, l’hygge a tavola favorisce la socializzazione e rappresenta un'alternativa conviviale alla solitudine urbana. Pioniere delle cosiddette “cene comunitarie” (fællesspisning) a Copenaghen è Absalon, situato in una chiesa sconsacrata nell’elegante quartiere di Vesterbro. Il menu cambia ogni giorno per mettere in risalto ingredienti di provenienza locale trasformati in piatti a prezzi accessibili che vengono serviti al tavolo dagli stessi ospiti. Concept analogo per Kanalhuset, nel cuore del quartiere di Christianshavn (cena sociale dentro un edificio storico affacciato sul canale che oggi funziona anche come boutique hotel) e per Nordhus, nuovo centro culturale e hub sociale a Nordhavn gestito da un collettivo di giovani creativi che vivono e lavorano nello spazio. A pochi chilometri di distanza, Elizabeth (ex ballerina, cantante, percussionista e insegnante di danza africana) accoglie gli ospiti per una cena vegetariana nella sua casa “blu” di Christiania, il quartiere autogestito fondato nel 1971 da un gruppo di hippy e anarchici in una ex base militare. Come lei, sono decine in tutta Copenaghen, gli over 60 che si offrono di mettere a disposizione la propria casa per le Silver dinner, momenti conviviali in cui raccontare storie di vita davanti a un piatto di stegt flæsk o di frikadeller. Per chi non vuole rinunciare a una cucina stellata trova in Copenaghen diverse proposte capaci di unire sostenibilità e innovazione in un’ambientazione suggestiva. Stagionalità e rispetto della materia prima sono al centro dell’offerta di Alouette che vanta una Stella Michelin e una Stella Verde. Situato di fronte ai Giardini del Re, è la “casa” dello chef californiano Nick Curtin che, in un ambiente quasi atemporale, propone un menu che gli è valso la nomina della White Guide a ristorante più sostenibile di Danimarca nel 2024 e il premio della 360 Eat Guide come quinto ristorante più sostenibile al mondo. Al civico 34 di Sankt Peders Stræd, nel Quartiere Latino di Copenaghen, troviamo invece Vækst che, con una serra a due piani costruita all’interno del ristorante, regala agli ospiti la sensazione di mangiare in un giardino. Nel menu baccalà salato con ribes bianco, pomodori verdi e latticello e lattuga grigliata con ribes nero acerbo, aglio orsino e formaggio danese. Poco fuori Copenaghen il Den Gule Cottage propone un menu stagionale in un’atmosfera intima e accogliente, con arredamento vintage e luci soffuse.