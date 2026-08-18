Guerra Russia Ucraina, nella notte oltre 600 droni contro Mosca. LIVE

La Russia ha minacciato "conseguenze" nei confronti del Regno Unito dopo le indiscrezioni sull'uso da parte di Kiev di droni di fabbricazione britannica per colpire bersagli in territorio russo. L'avvertimento arriva in seguito a quanto rivelato dal Sunday Times, secondo cui l'Ucraina avrebbe impiegato velivoli realizzati da due aziende del Regno Unito contro obiettivi militari e industriali russi. In una nota, l'ambasciata russa a Londra ha definito il Paese "complice e responsabile" di attacchi che costituirebbero una "deliberata escalation" del conflitto. "Le azioni di Londra avranno inevitabilmente conseguenze. Più profondo sarà il suo coinvolgimento nel conflitto e maggiore il suo sostegno alla macchina terroristica di Kiev, più alto sarà il prezzo che dovrà pagare", si legge nel comunicato. Sempre secondo il Sunday Times, una delle società coinvolte sarebbe una controllata del gruppo della difesa BAE Systems, mentre il nome della seconda non è stato reso noto per ragioni di sicurezza. Il ministero della Difesa britannico non ha commentato.