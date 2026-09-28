Protesta dei lavoratori Tesla contro l'addestramento dei robot Optimus

La richiesta ai lavoratiri di indossare tute speciali per raccogliere dati

A gennaio, la dirigenza del colosso aveva comunicato ai lavoratori degli impianti in Texas e California la richiesta di indossare tute speciali dotate di sensori di movimento così da registrare le loro attività quotidiane per trasferire i dati all'intelligenza artificiale del robot e insegnargli a replicare le mansioni manuali. Diversi dipendenti hanno espresso un malcontento e la loro reazione ha costretto l'azienda a modificare la gestione della raccolta dati. Tesla ha quindi iniziato ad assumere personale dedicato esclusivamente a questo compito e a installare telecamere all'interno degli stabilimenti per monitorare le operazioni. Secondo The Information, per evitare ulteriori attriti sul posto di lavoro, le attività di registrazione sono state spostate in gran parte in aree separate dalle linee produttive attive. In questi spazi isolati, gli addetti indossano caschi con telecamere, tute e guanti con sensori per registrare movimenti precisi mentre simulano attività di assemblaggio o smistamento.