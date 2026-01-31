Musk pensiona le sue auto “storiche”: serve più spazio per la robotica



La decisione di interrompere i due modelli storici nel secondo trimestre 2026 non è solo una sforbiciata alla gamma: è la mossa più esplicita con cui il gruppo di Musk ammette di voler essere letta anzitutto come azienda di robotica e AI. Le linee di Fremont diventano la prova fisica del pivot: dalle ammiraglie elettriche ai robot umanoidi Optimus. Ma la scommessa resta sospesa tra narrativa e conti: mentre i nuovi prodotti “AI-first” promettono un mercato gigantesco, la redditività è ancora tutta da dimostrare