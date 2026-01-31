Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Musk pensiona le sue auto “storiche”: serve più spazio per la robotica

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty


La decisione di interrompere i due modelli storici nel secondo trimestre 2026 non è solo una sforbiciata alla gamma: è la mossa più esplicita con cui il gruppo di Musk ammette di voler essere letta anzitutto come azienda di robotica e AI. Le linee di Fremont diventano la prova fisica del pivot: dalle ammiraglie elettriche ai robot umanoidi Optimus. Ma la scommessa resta sospesa tra narrativa e conti: mentre i nuovi prodotti “AI-first” promettono un mercato gigantesco, la redditività è ancora tutta da dimostrare

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ