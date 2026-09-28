Papa Leone oggi a Metz per l'ultima giornata del viaggio apostolico

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Papa Leone XIV è giunto a Parigi per l'inizio del suo viaggio apostolico in Francia. Partito da Fiumicino e atterrato all'aeroporto di Orly, il pontefice è stato accolto al suo arrivo dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte. 'Siamo qui per portare un messaggio di pace', ha detto Papa Prevost. Quello di Leone è il primo viaggio apostolico di un pontefice in Francia dopo 18 anni. Dopo la prima tappa a Parigi, si recherà a Loured e Metz