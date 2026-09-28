Papa Leone oggi a Metz per l'ultima giornata del viaggio apostolico

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Papa Leone XIV oggi a Metz per l'ultima giornata del viaggio apostolico

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Dopo la visita a Lourdes, il Pontefice fa scalo nella città del Nord-Est della Francia, dove partecipa a un incontro interreligioso e a un appuntamento dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità. Nel pomeriggio la messa nella Cattedrale di Santo Stefano, prima di ripartire per Roma

 

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Ultimo giorno del viaggio apostolico di papa Leone XIV in Francia. Oggi, lunedì 28 settembre, il Pontefice è a Metz: diversi gli appuntamenti in programma. Come a Parigi e Lourdes, attesi anche qui migliaia i pellegrini.

Il programma del Papa

La giornata del Papa inizia alle 7:40, con la partenza in aereo dall'aeroporto internazionale di Tarbes-Lourdes-Pyrénées alla volta di Metz. L'arrivo all'aeroporto internazionale di Metz-Nancy-Lorraine è previsto per le 9:20. Alle 10, presso il Centro Congressi "Robert Schuman" di Metz, il pontefice prende parte a un incontro interreligioso, momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. A seguire, alle 11, sempre al Centro Congressi, si tiene l'incontro "Alle radici dell’Europa per la pace e l'unità", dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio, alle 16, il Papa presiederà la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano di Metz. Al termine della visita, alle 18:30, è prevista la cerimonia di congedo presso l'Aeroporto internazionale di Metz-Nancy-Lorraine. Alle 19 il Papa partirà in aereo alla volta di Roma. L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.

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