Papa Leone oggi a Metz per l'ultima giornata del viaggio apostolico

Dopo la visita a Lourdes, il Pontefice fa scalo nella città del Nord-Est della Francia, dove partecipa a un incontro interreligioso e a un appuntamento dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità. Nel pomeriggio la messa nella Cattedrale di Santo Stefano, prima di ripartire per Roma
Ultimo giorno del viaggio apostolico di papa Leone XIV in Francia. Oggi, lunedì 28 settembre, il Pontefice è a Metz: diversi gli appuntamenti in programma. Come a Parigi e Lourdes, attesi anche qui migliaia i pellegrini.
Il programma del Papa
La giornata del Papa inizia alle 7:40, con la partenza in aereo dall'aeroporto internazionale di Tarbes-Lourdes-Pyrénées alla volta di Metz. L'arrivo all'aeroporto internazionale di Metz-Nancy-Lorraine è previsto per le 9:20. Alle 10, presso il Centro Congressi "Robert Schuman" di Metz, il pontefice prende parte a un incontro interreligioso, momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. A seguire, alle 11, sempre al Centro Congressi, si tiene l'incontro "Alle radici dell’Europa per la pace e l'unità", dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio, alle 16, il Papa presiederà la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano di Metz. Al termine della visita, alle 18:30, è prevista la cerimonia di congedo presso l'Aeroporto internazionale di Metz-Nancy-Lorraine. Alle 19 il Papa partirà in aereo alla volta di Roma. L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
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Papa Leone XIV in Francia, lo accolgono Emmanuel e Brigitte Macron
Papa Leone XIV è giunto a Parigi per l'inizio del suo viaggio apostolico in Francia. Partito da Fiumicino e atterrato all'aeroporto di Orly, il pontefice è stato accolto al suo arrivo dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte. 'Siamo qui per portare un messaggio di pace', ha detto Papa Prevost. Quello di Leone è il primo viaggio apostolico di un pontefice in Francia dopo 18 anni. Dopo la prima tappa a Parigi, si recherà a Loured e Metz