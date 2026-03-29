Viaggio in Inghilterra, lungo il King Charles III England Coast Path

Un viaggio lungo il King Charles III England Coast Path non è solo una "sfida fisica", ma un’immersione totale nella cultura locale. Per vivere un’esperienza autentica, il segreto è scegliere strutture che raccontano la storia del territorio e tavole che celebrano ciò che il mare e la terra offrono ogni giorno. In ogni villaggio è possibile trovare il classico Fish & Chips ma il consiglio è di cercare le piccole baracche di pescatori (le "Seafood Shacks") a Whitstable per le ostriche, o a Cromer per il celebre granchio. Qui il pesce passa direttamente dalla barca alla brace o alla pentola. Fermatevi per un pranzo a base di formaggi locali (accompagnati da pane di segale e chutney fatti in casa) da Dorset Blue Vinney e non dimenticate di provare i Cornish Pasties originali in Cornovaglia (lo spuntino tradizionale dei minatori). A Woolwich fate una sosta da The Dial Arch, un pub ricavato in un antico arsenale reale, e assaggiate le sue torte salate mentre nei pressi del Minack (uno dei teatri all'aperto più famosi al mondo) fermatevi al Porthcurno Beach Cafe, perfetto per un "Cornish Cream Tea" (scone, marmellata e clotted cream) dopo lo spettacolo. Ad Horsey sosta d'obbligo alla Poppylands Tea Room, un locale in stile anni '40 dove gustare dolci fatti in casa e piatti della tradizione del Norfolk e a Letheringsett da The King's Head, un premiato pub che utilizza solo prodotti dei contadini locali.

Il sud dell’Inghilterra è diventato una terra d'elezione per i vini spumanti, grazie a un suolo calcareo simile a quello della Champagne. Molte aziende vinicole sorgono a pochi passi dal King Charles III England Coast Path e offrono degustazioni con vista sui vigneti come la pluripremiata Rathfinny Estate nel Sussex, l'elegante Gusbourne Estate nel Kent o la celebre Chapel Down fornitore ufficiale della Casa Reale.