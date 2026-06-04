Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 4 giugno

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, giovedì 4 giugno.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 4 giugno 2026:
- Bari:
- Cagliari:
- Firenze:
- Genova:
- Milano: 25 - 30 - 78 - 72 - 40
- Napoli: 33 - 69 - 25 - 17 - 26
- Palermo:
- Roma: 21 - 17 - 23 - 71 - 31
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale:
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Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
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Il 10eLotto del 4 giugno (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 4 giugno sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste incassare la vincita? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 4 giugno 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 04-06-2026: 173.200.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 05-06-2026: 117X.X00.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 5 giugno 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 119 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 112 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 107 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 98 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 97 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 97 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 96 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 95 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 92 estrazioni)
- Milano 77 (manca da 91 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 107 estrazioni) - 66 (da 95) - 10 (da 86)
- Cagliari 41 (manca da 112 estrazioni) - 12 (da 70) - 79 (da 57)
- Firenze 28 (manca da 82 estrazioni) - 3 (da 56) - 4 (da 52)
- Genova 6 (manca da 84 estrazioni) - 3 (da 68) - 53 (da 65)
- Milano 77 (manca da 91 estrazioni) - 88 (da 75) - 63 (da 56)
- Napoli 40 (manca da 119 estrazioni) - 1 (da 98) - 84 (da 56)
- Palermo 90 (manca da 89 estrazioni) - 30 (da 77) - 12 (da 66)
- Roma 17 (manca da 97 estrazioni) - 21 (da 68) - 77 (da 62)
- Torino 65 (manca da 97 estrazioni) - 49 (da 96) - 88 (da 92)
- Venezia 31 (manca da 65 estrazioni) - 39 (da 64) - 82 (da 61)
- Nazionale 58 (manca da 67 estrazioni) - 49 (da 64) - 55 (da 51)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 5 giugno:
- 70 (da 104) - 75 (da 66) - 76 (da 59) - 23 (da 51) - 4 (da 50) - 88 (da 45)
Come cambia il calendario di Lotto e Superenalotto
Questa settimana, visto che martedì 2 giugno era festa nazionale e non si sono tenute le estrazioni, il calendario di Lotto e Superenalotto ha subìto delle modifiche.
Ecco le variazioni:
- Martedì 2 giugno sono saltate le estrazioni di Lotto e Superenalotto
- L’estrazione del Lotto prevista per martedì 2 giugno è stata effettuata mercoledì 3 giugno. Poi per il Lotto il calendario è tornato alla normale pianificazione.
Per il Superenalotto:
- Il concorso N°88 di martedì 2 giugno è stato spostato a giovedì 4 giugno
- Il concorso N°89 di giovedì 4 giugno a venerdì 5 giugno
- Il concorso N°90 di venerdì 5 giugno a sabato 6 giugno
- Il concorso N°91 di sabato 6 giugno a lunedì 8 giugno
- Da martedì 9 giugno si torna alla normale pianificazione anche per il Superenalotto.
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record