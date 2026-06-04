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Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 4 giugno

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, giovedì 4 giugno.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Leggi anche: L'estrazione del Lotto di mercoledì 3 giugno

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I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 4 giugno 2026:

  • Bari:                   
  • Cagliari:            
  • Firenze:            
  • Genova:            
  • Milano:             25 - 30 - 78 - 72 - 40
  • Napoli:              33 - 69 - 25 - 17 - 26
  • Palermo:          
  • Roma:               21 - 17 - 23 - 71 - 31
  • Torino:              
  • Venezia:           
  • Nazionale:       

 

Leggi anche: Fai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona

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Il 10eLotto

Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.

 

Leggi anche: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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Il 10eLotto del 4 giugno (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 4 giugno sono:

 

X

 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra: 

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste incassare la vincita? Ecco come fare

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 4 giugno 2026:

 

La combinazione vincente è: 

 

Il numero Jolly è: 

 

Il numero Superstar è: 

 

Jackpot del Superenalotto del 04-06-2026: 173.200.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 05-06-2026: 117X.X00.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 5 giugno 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto

  • Napoli              40 (manca da 119 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 112 estrazioni)
  • Bari                   67 (manca da 107 estrazioni)
  • Napoli               1 (manca da 98 estrazioni)
  • Torino               65 (manca da 97 estrazioni)
  • Roma                17 (manca da 97 estrazioni)
  • Torino              49 (manca da 96 estrazioni)
  • Bari                  66 (manca da 95 estrazioni)
  • Torino               88 (manca da 92 estrazioni)
  • Milano             77 (manca da 91 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             67 (manca da 107 estrazioni) - 66 (da 95) - 10 (da 86)
  • Cagliari       41 (manca da 112 estrazioni) - 12 (da 70) - 79 (da 57)
  • Firenze        28 (manca da 82 estrazioni) - 3 (da 56) - 4 (da 52)
  • Genova       6 (manca da 84 estrazioni) - 3 (da 68) - 53 (da 65)
  • Milano         77 (manca da 91 estrazioni) - 88 (da 75) - 63 (da 56)
  • Napoli          40 (manca da 119 estrazioni) - 1 (da 98) - 84 (da 56)
  • Palermo       90 (manca da 89 estrazioni) - 30 (da 77) - 12 (da 66)
  • Roma            17 (manca da 97 estrazioni) - 21 (da 68) - 77 (da 62)
  • Torino           65 (manca da 97 estrazioni) - 49 (da 96) - 88 (da 92)
  • Venezia         31 (manca da 65 estrazioni) - 39 (da 64) - 82 (da 61)
  • Nazionale     58 (manca da 67 estrazioni) - 49 (da 64) - 55 (da 51)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 5 giugno:

 

  • 70 (da 104) -  75 (da 66) - 76 (da 59) - 23 (da 51) - 4 (da 50) - 88 (da 45)

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Come cambia il calendario di Lotto e Superenalotto

Questa settimana, visto che martedì 2 giugno era festa nazionale e non si sono tenute le estrazioni, il calendario di Lotto e Superenalotto ha subìto delle modifiche.

 

Ecco le variazioni:

  • Martedì 2 giugno sono saltate le estrazioni di Lotto e Superenalotto
  • L’estrazione del Lotto prevista per martedì 2 giugno è stata effettuata mercoledì 3 giugno. Poi per il Lotto il calendario è tornato alla normale pianificazione.

 

Per il Superenalotto:

  • Il concorso N°88 di martedì 2 giugno è stato spostato a giovedì 4 giugno
  • Il concorso N°89 di giovedì 4 giugno a venerdì 5 giugno
  • Il concorso N°90 di venerdì 5 giugno a sabato 6 giugno
  • Il concorso N°91 di sabato 6 giugno a lunedì 8 giugno
  • Da martedì 9 giugno si torna alla normale pianificazione anche per il Superenalotto.

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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