Lotto e 10eLotto, l’estrazione del 3 giugno: tutti i numeri vincenti

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Lotto e 10eLotto, l’estrazione di oggi 3 giugno: tutti i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate di norma ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Oggi, 3 giugno, viene recuperata l'estrazione del Lotto e 10eLotto che è saltata il 2 giugno per la Festa della Repubblica.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Leggi anche: Le estrazioni di sabato 30 maggio

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I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di mercoledì 3 giugno 2026:

  • Bari:                  06 - 49 - 53 - 65 - 25
  • Cagliari:            23 - 71 - 63 - 50 - 27
  • Firenze:            79 - 07 - 61 - 08 - 65
  • Genova:            05 - 48 - 79 - 23 - 16
  • Milano:             15 - 40 - 78 - 47 - 58
  • Napoli:              37 - 81 - 07 - 34 - 78
  • Palermo:          36 - 65 - 39 - 69 - 05
  • Roma:               04 - 23 - 53 - 82 - 05
  • Torino:              24 - 40 - 52 - 35 - 81
  • Venezia:           53 - 85 - 38 - 74 - 67
  • Nazionale:       57 - 31 - 74 - 75 - 30

 

Leggi anche: Fai3 Fai4, nuovo gioco Lotto online e in ricevitoria: come funziona

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Il 10eLotto

Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.

 

Leggi anche: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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Il 10eLotto del 3 giugno

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 3 giugno sono:

 

04 - 05 - 06 - 07 - 15 - 23 - 24 - 36 - 37 - 40 - 48 - 49 - 53 - 61 - 63 - 65 - 71 - 79 - 81 - 85

 

Numero oro: 06

 

Doppio oro: 06 - 49

 

Extra: 08 - 16 - 25 - 27 - 34 - 35 - 38 - 39 - 47 - 50 - 52 - 69 - 74 - 78 - 82

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 4 giugno 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto

  • Napoli              40 (manca da 118 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 111 estrazioni)
  • Bari                   67 (manca da 106 estrazioni)
  • Napoli               1 (manca da 97 estrazioni)
  • Torino               65 (manca da 96 estrazioni)
  • Roma                17 (manca da 96 estrazioni)
  • Torino              49 (manca da 95 estrazioni)
  • Bari                  66 (manca da 94 estrazioni)
  • Torino               88 (manca da 91 estrazioni)
  • Milano             77 (manca da 90 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             67 (manca da 106 estrazioni) - 66 (da 94) - 10 (da 85)
  • Cagliari       41 (manca da 111 estrazioni) - 12 (da 69) - 79 (da 56)
  • Firenze        28 (manca da 81 estrazioni) - 3 (da 55) - 4 (da 51)
  • Genova       6 (manca da 83 estrazioni) - 3 (da 67) - 53 (da 64)
  • Milano         77 (manca da 90 estrazioni) - 88 (da 74) - 63 (da 55)
  • Napoli          40 (manca da 118 estrazioni) - 1 (da 97) - 84 (da 55)
  • Palermo       90 (manca da 88 estrazioni) - 30 (da 76) - 12 (da 65)
  • Roma            17 (manca da 96 estrazioni) - 21 (da 67) - 77 (da 61)
  • Torino           65 (manca da 96 estrazioni) - 49 (da 95) - 88 (da 91)
  • Venezia         31 (manca da 64 estrazioni) - 39 (da 63) - 82 (da 60)
  • Nazionale     58 (manca da 66 estrazioni) - 49 (da 63) - 55 (da 50)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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Come cambia il calendario di Lotto e Superenalotto

Questa settimana, visto che martedì 2 giugno era festa nazionale e non si sono tenute le estrazioni, il calendario di Lotto e Superenalotto ha subìto delle modifiche.

 

Ecco le variazioni:

  • Martedì 2 giugno sono saltate le estrazioni di Lotto e Superenalotto
  • L’estrazione del Lotto prevista per martedì 2 giugno è stata effettuata oggi, mercoledì 3 giugno. Poi per il Lotto il calendario torna alla normale pianificazione.

 

Per il Superenalotto:

  • Il concorso N°88 di martedì 2 giugno viene spostato a giovedì 4 giugno
  • Il concorso N°89 di giovedì 4 giugno a venerdì 5 giugno
  • Il concorso N°90 di venerdì 5 giugno a sabato 6 giugno
  • Il concorso N°91 di sabato 6 giugno a lunedì 8 giugno
  • Da martedì 9 giugno si torna alla normale pianificazione anche per il Superenalotto.

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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