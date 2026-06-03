Lotto e 10eLotto, l’estrazione del 3 giugno: tutti i numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate di norma ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Oggi, 3 giugno, viene recuperata l'estrazione del Lotto e 10eLotto che è saltata il 2 giugno per la Festa della Repubblica.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di mercoledì 3 giugno 2026:
- Bari: 06 - 49 - 53 - 65 - 25
- Cagliari: 23 - 71 - 63 - 50 - 27
- Firenze: 79 - 07 - 61 - 08 - 65
- Genova: 05 - 48 - 79 - 23 - 16
- Milano: 15 - 40 - 78 - 47 - 58
- Napoli: 37 - 81 - 07 - 34 - 78
- Palermo: 36 - 65 - 39 - 69 - 05
- Roma: 04 - 23 - 53 - 82 - 05
- Torino: 24 - 40 - 52 - 35 - 81
- Venezia: 53 - 85 - 38 - 74 - 67
- Nazionale: 57 - 31 - 74 - 75 - 30
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Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
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Il 10eLotto del 3 giugno
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 3 giugno sono:
04 - 05 - 06 - 07 - 15 - 23 - 24 - 36 - 37 - 40 - 48 - 49 - 53 - 61 - 63 - 65 - 71 - 79 - 81 - 85
Numero oro: 06
Doppio oro: 06 - 49
Extra: 08 - 16 - 25 - 27 - 34 - 35 - 38 - 39 - 47 - 50 - 52 - 69 - 74 - 78 - 82
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 4 giugno 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 118 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 111 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 106 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 97 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 96 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 96 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 95 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 94 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 91 estrazioni)
- Milano 77 (manca da 90 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 106 estrazioni) - 66 (da 94) - 10 (da 85)
- Cagliari 41 (manca da 111 estrazioni) - 12 (da 69) - 79 (da 56)
- Firenze 28 (manca da 81 estrazioni) - 3 (da 55) - 4 (da 51)
- Genova 6 (manca da 83 estrazioni) - 3 (da 67) - 53 (da 64)
- Milano 77 (manca da 90 estrazioni) - 88 (da 74) - 63 (da 55)
- Napoli 40 (manca da 118 estrazioni) - 1 (da 97) - 84 (da 55)
- Palermo 90 (manca da 88 estrazioni) - 30 (da 76) - 12 (da 65)
- Roma 17 (manca da 96 estrazioni) - 21 (da 67) - 77 (da 61)
- Torino 65 (manca da 96 estrazioni) - 49 (da 95) - 88 (da 91)
- Venezia 31 (manca da 64 estrazioni) - 39 (da 63) - 82 (da 60)
- Nazionale 58 (manca da 66 estrazioni) - 49 (da 63) - 55 (da 50)
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Come cambia il calendario di Lotto e Superenalotto
Questa settimana, visto che martedì 2 giugno era festa nazionale e non si sono tenute le estrazioni, il calendario di Lotto e Superenalotto ha subìto delle modifiche.
Ecco le variazioni:
- Martedì 2 giugno sono saltate le estrazioni di Lotto e Superenalotto
- L’estrazione del Lotto prevista per martedì 2 giugno è stata effettuata oggi, mercoledì 3 giugno. Poi per il Lotto il calendario torna alla normale pianificazione.
Per il Superenalotto:
- Il concorso N°88 di martedì 2 giugno viene spostato a giovedì 4 giugno
- Il concorso N°89 di giovedì 4 giugno a venerdì 5 giugno
- Il concorso N°90 di venerdì 5 giugno a sabato 6 giugno
- Il concorso N°91 di sabato 6 giugno a lunedì 8 giugno
- Da martedì 9 giugno si torna alla normale pianificazione anche per il Superenalotto.
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