Vino, in Italia aumentano i consumatori ma si beve meno: il report

L’Osservatorio, che ha analizzato i consumi negli ultimi due decenni su base Istat e Iwsr, segnala dunque che si beve meno rispetto al passato ma, di fatto, perchè è diminuita la quota di consumatori quotidiani, specie di recente e soprattutto tra le fasce più mature. Oggi, infatti, si sono invertiti i fattori in correlazioni ad altre analisi riferite agli anni precedenti. Nello specifico, il 61% degli italiani consuma saltuariamente vino contro il 39% di coloro che lo fanno “quotidianamente”, mentre nel 2006 il rapporto era quasi inverso. Si beve meno, in sostanza, ma aumenta la platea di chi sceglie il vino. Oggi, secondo quanto sottolinea il rapporto, gli italiani rispetto al consumo di vino sono più consapevoli, più moderati e più in linea con la ricerca qualitativa. Ad allargare lo spettro sono proprio i più giovani, che incidono meno sui consumi solo perché in termini numerici sono inferiori anche solo rispetto a 20 anni fa.

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