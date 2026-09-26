Il raggiungimento di una posizione soddisfacente dal punto di vista economico parte innanzittutto dalla capacità di fiutare i settori maggiormente in crescita. È il caso, per esempio, del commercio online che secondo dati recenti ha una diffusione capillare ed è utilizzato da otto italiani su dieci. Per gestire i siti di vendita sul web, le aziende cercano e-commerce manager, figure responsabili dell'esecuzione pratica della strategia di marketing. Con retribuzioni annue che oscillano tra i 35mila e i 50mila euro, questi ruoli orientati al risultato sono "scalabili" anche da chi è privo di laurea e in possesso di esperienza nel digital marketing o nelle vendite.

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