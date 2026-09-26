Lavoro senza laurea, le professioni più pagate: dagli idraulici agli agenti di commercioEconomia
Introduzione
Nel mercato del lavoro la formazione, è indubbio, conta, ma non sempre il conseguimento di una laurea spiana la strada di diritto a professioni ben retribuite. Per determinare la differenza tra un ruolo e un altro entrano in gioco molteplici fattori, dall'attitudine all'esperienza acquisita sul campo e fino alle capacità personali spendibili sul mercato. Come emerge da un'analisi condotta dall'agenzia per il lavoro Adecco, nel 2026 sono diverse le carriere con stipendi alti accessibili senza un titolo di studio universitario.
Quello che devi sapere
E-commerce manager
Il raggiungimento di una posizione soddisfacente dal punto di vista economico parte innanzittutto dalla capacità di fiutare i settori maggiormente in crescita. È il caso, per esempio, del commercio online che secondo dati recenti ha una diffusione capillare ed è utilizzato da otto italiani su dieci. Per gestire i siti di vendita sul web, le aziende cercano e-commerce manager, figure responsabili dell'esecuzione pratica della strategia di marketing. Con retribuzioni annue che oscillano tra i 35mila e i 50mila euro, questi ruoli orientati al risultato sono "scalabili" anche da chi è privo di laurea e in possesso di esperienza nel digital marketing o nelle vendite.
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Software developer
Secondo la rilevazione di Adecco, l'obbligo di esibire un diploma di laurea potrebbe rivelarsi secondario anche nel settore informatico. Aziende in cerca di software developers si dimostrano pronte ad assumere figure in grado di dimostrare capacità nella codifica e nella gestione dei programmi visibili in rete. In Italia, ruoli di questo tipo possono superare i 42mila euro di stipendio medio annuale.
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Digital marketing specialist, Seo specialist
Nel settore delle vendite online fioccano posizioni specifiche dedicate alla promozione del marchio in rete, dal digital marketing specialist al Seo specialist. A prescindere dall'inquadramento - freelance o lavoratore dipendente - queste figure sono altamente spendibili in un ampio ventaglio di settori come aziende, agenzie, start up, multinazionali o pubbliche amministrazioni. Più che il titolo accademico conta soprattutto l'esperienza pregressa acquisita e la capacità di tenersi al passo con gli sviluppi di un settore che si evolve ad un ritmo frenetico. La retribuzione media di uno Seo specialist si attesta sui 33mila euro ma con gli avanzamenti può toccare i 70mila euro. Mentre per un digital marketing specialist la forchetta va mediamente dai 26mila ai 50mila euro.
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Web analytics manager
Sempre in ambito informatico, risulta appetibile il web analytics manager, professionista incaricato di monitorare i dati in arrivo da siti, blog e social a beneficio della prestazione dei contenuti in rete. Per scandagliare visualizzazioni, impression, commenti, click e interazioni nel vasto mondo della rete, più che una corona d'alloro serve una conoscenza approfondita nelle piattaforme di digital marketing, di Google analytics e la padronanza dei cms. Lo stipendio medio può toccare i 60mila euro all'anno.
Esperti per l'intelligenza artificiale
Con gli sviluppi febbrili in corso sull'intelligenza artificiale, da qui al 2030 il mercato potrebbe avere bisogno di professionalità in grado di offrire un contributo prezioso in settori come l'IT o la robotica. Dagli installatori specializzati ai meccanici, dai manutentori ad elettricisti ed esperti di marketing e informatica: molte figure senza laurea potrebbero finire in prima linea nella costruzione e nell'attivazione dei data center sparsi su tutto il territorio.
Programmatore Plc, meccatronico
A corroborare questa tendenza è inoltre un'analisi del sito Pmi.it, che elenca una serie di professioni ad alto reddito per accedere alle quali non è richiesto necessariamente il possesso di un titolo di studio conseguito in ateneo. Nel 2026, un programmatore Plc o un meccatronico hanno buone chances di carriera, in quanto figure tecniche specializzate spendibili nel settore manifatturiero. Le aziende sembrano disposte ad assumere personale in arrivo da percorsi ITS alternativi alla laurea in grado di soddisfare da subito l'esigenza produttiva.
Professioni pubblicitarie e comunicazione
Anche nel campo della comunicazione, la laurea non basta più e cede il passo alle capacità creative, oltre alla conoscenza degli strumenti digitali. Copywriter impiegati nella produzione di testi per campagne pubblicitarie, social media specialist, grafici in grado di creare elementi visivi promozionali ad alto impatto: la capacità di incidere su un progetto spicca come il requisito più importante per aziende, agenzie ed enti della PA disposte a riconoscere stipendi elevati pur di perfezionare la strategia comunicativa.
Operatori per il turismo
Un discorso simile è applicabile infine ai settori a contatto diretto con i clienti, come il turismo, asset sempre più strategico nella Penisola. Per chi possiede competenze linguistiche e capacità relazionali potrebbero aprirsi "praterie" di opportunità, per esempio, nell'accoglienza ospiti, nell'assistenza viaggi e nella gestione dei servizi dedicati ai visitatori.
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