Il desiderio di partire non coincide sempre con la pratica. Il 56% lavora fuori casa per meno di un mese l'anno, spesso durante le vacanze, il 20% tra uno e due mesi. Un 14% trascorre oltre sei mesi altrove, per ottimizzare i costi o vivere stagioni più favorevoli. Anche la durata dei singoli spostamenti è breve: il 73% resta via meno di una settimana, il 18% circa un mese e solo il 3% oltre sei mesi. La meta conta meno della possibilità di muoversi: per quasi quattro su dieci è indifferente. Il 31% preferisce il mare, il 18% la montagna. Meno attrattive le grandi città (9%) e i borghi rurali (6%).