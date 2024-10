Contratto Statali, aumenti e smartworking: le possibili novità

Introduzione

L’Aran, l’Agenzia che tratta i rinnovi di contratto per gli Statali a nome dei sindacati, ha presentato una bozza per il contratto 2022-2024 che prevede aumenti di retribuzione e smartworking per i neoassunti, per cercare di frenare la “fuga” dei giovani del Sud che vengono assunti al Nord, ma rinunciano al posto a causa dei costi del trasferimento. Gli aumenti, invece, sarebbero quelli previsti dalle tabelle del contratto per le Funzioni centrali e ammonterebbero a 31 euro per 13 mensilità, andando da un minimo di 141 euro per gli operatori a 224 euro per le elevate professionalità.

A essere interessati sarebbero tutti gli Statali in senso stretto, cioè i dipendenti dei ministeri, quelli delle Agenzie fiscali, dell’Inps e anche dell’Inail. Resta da vedere se tutti i sindacati aderiranno a questa bozza: infatti Cgil e Uil sembrano orientate per il momento a non firmare, al contrario di Cisl, Confsal-Unsa, Flp, e Confintesa. A sbloccare l’impasse potrebbe essere anche la possibilità di aprire quasi immediatamente le discussioni sul prossimo contratto, relativo al periodo 2025-2027