Statali, verso aumento dello stipendio fino al 6% e più smart working

Introduzione

Per il rinnovo dei contratti del comparto statale che comprende ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, l'Aran (ossia l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pa) ha già confermato la proposta di incrementi della retribuzione media complessiva a regime di 160 euro, pari al 5,74%. Ma ci sarebbe un'apertura del governo Meloni a concedere un ulteriore incremento per tutti i dipendenti pubblici dello 0,22% in forma di salario accessorio. Una decisione che potrebbe portare a un aumento fino al 6% nella retribuzione degli statali.

E mentre si sta discutendo della possibilità da parte delle singole Amministrazioni di garantire ai dipendenti pubblici senior, ossia più anziani, una maggiore libertà nello smart working data la loro età, l'altro capitolo ancora aperto è quello delle pensioni delle forze di polizia e forze militari. I nodi da sciogliere sono quelli sulla "specificità" della loro professione e del valore dell'assegno pensionistico, che rischia di essere troppo basso senza alcune manovre correttive.