Dl Bollette, slitta arrivo in Aula. Ecco tutte le novità

Introduzione

Il nuovo decreto Bollette non arriverà nell’Aula della Camera oggi, 11 aprile, come era previsto, ma lunedì 14. I tempi per approvarlo sono stretti: il decreto scadrà il prossimo 29 aprile e deve passare sia da Montecitorio che da Palazzo Madama. Per questo il governo ha già preannunciato che porrà la questione di fiducia. Il percorso del testo intanto è proseguito in Commissione Attività Produttive alla Camera, dove sono passate diverse modifiche. Concluso l'esame degli emendamenti e approvato il mandato ai relatori a riferire in Aula, il provvedimento dovrà poi passare in Senato per la seconda lettura. Dal bonus elettrodomestici alla proroga delle tutele graduali per i vulnerabili anche dopo il 2027, ecco le novità.