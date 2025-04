Bollette, bonus e Maggior Tutela, i consigli per risparmiare

Introduzione

Il secondo trimestre 2025 vedrà una riduzione dei prezzi di luce e gas per le tariffe del mercato tutelato pari al 2,4%. L’aggiornamento dei prezzi coinvolgerà 13 milioni di italiani oggi serviti in Maggior Tutela, sistema a cui i soggetti vulnerabili interessati dovranno fare richiesta entro e non oltre il 30 giugno. La riduzione dei costi rispetto al precedente trimestre si deve a un prezzo atteso al ribasso dell’energia elettrica, a sua volta dovuto al calo del costo del gas naturale per la stagionalità ridotta dei consumi grazie alle temperature miti, ma la situazione geopolitica non consente di avere certezze sulla stabilità dei prezzi. Mister Bolletta, la startup italiana che dal 2019 opera nel mercato della comparazione prezzi di più di 300 fornitori di luce e gas italiani e che ha già uno storico di 30mila bollette analizzate, ha sviluppato un vademecum per ottenere più facilmente un risparmio sulle utenze.