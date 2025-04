Bollette gas e luce, prezzi giù: cosa cambia per i consumatori

Per quanto riguarda la luce, il secondo trimestre dell’anno porta un ribasso del 2,4% per i clienti vulnerabili in tutela, con la fetta più grande del calo proprio nella componente del prezzo dell’energia elettrica, sceso del 2,1% a 16 centesimi al kilowattora. Tuttavia, il confronto con il 2024 mostra come i prezzi restino comunque più elevati: lo scorso anno, infatti, il prezzo medio era stato di 108 euro per megawattora, ovvero poco più di 10 centesimi per kilowattora, in calo del 18% rispetto al 2023. Nel frattempo, da ieri è attivo un bonus straordinario da 200 euro per le famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro. Il contributo straordinario, previsto dall’ultimo decreto Bollette al vaglio della Camera, sarà erogato fino al 31 luglio in rate giornaliere di 1,64 euro al giorno. Chi già beneficia del bonus sociale lo riceverà in automatico