Mutui, fondo Consap spinge gli acquisti under 36: confronto sui tassi

Come emerge da un’analisi effettuata a inizio giugno sul portale specializzato MutuiOnline, la progressiva riduzione dei tassi di interesse si riflette solo in parte sulle condizioni di offerta dei prestiti. Ipotizzando un mutuo standard da 140mila euro a 20 o 30 anni per l’acquisto di un’abitazione che ne vale da 200mila, l’analisi condotta su 10 offerte diverse mostra come i variabili valgano in media 25 centesimi in meno ai fissi