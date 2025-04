Elettricità, Arera accelera tempi per cambio fornitore: come funziona

Introduzione

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente vuole velocizzare i tempi per il cambio del fornitore elettrico riducendoli, in alcuni casi, a 24 ore. Questo per allineare l’Italia alle richieste dell’Europa che, con la direttiva 2019/2044, declina il diritto dei clienti finali a cambiare fornitore e sollecita gli Stati membri a un deciso accorciamento dei tempi.

Oggi, per il passaggio effettivo al nuovo fornitore, occorrono in media da uno a due mesi, a seconda dei casi.

La nuova modalità entrerà a regime a partire dal 1° gennaio 2026, con l’Autorità che intende approvare la delibera entro luglio. Gli operatori potranno poi presentare le loro osservazioni entro la fine di aprile. Il timore è che l’accorciamento delle tempistiche possa indurre i clienti a cambiare spesso operatore