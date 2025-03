Gas e luce, energia più cara in Italia rispetto al resto d'Europa

Introduzione

L’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha eseguito un’analisi del sistema energetico italiano. Emerge un andamento altalenante dei prezzi sui mercati all’ingrosso per tutto il 2024, con uno spread per l'Italia che si amplia rispetto al resto d'Europa, sia per l'elettricità (108 euro/Mwh la media annuale alla Borsa italiana, rispetto a 78 in Germania, 63 in Spagna, 58 in Francia) che per il gas (circa 3 euro/Mwh il differenziale tra il mercato italiano Psv e quello di riferimento europeo Ttf).

Il sistema energetico italiano nel 2024 ha visto i consumi di energia aumentare dell'1% rispetto al 2023, trainati da trasporti (+3%) e settore civile (+2,5%). In calo del 3% su base annua le emissioni che sono tornate a salire dell'1,5% nell'ultimo semestre (+3,5% nei settori trasporti e civile), dopo due anni di valori in calo