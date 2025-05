Risparmi degli italiani, quali sono le province più ricche

Il 60% degli italiani, dati del Rapporto Italia 2025 di Eurispes alla mano, arriva a fine mese con difficoltà, il 76,2% non riesce a mettere da parte nulla e il 35,4% deve attingere ai risparmi per non andare in rosso. Pesano soprattutto gli affitti (42%), le rate del mutuo (32%), le utenze (29,1%) e le spese mediche (24,9%)