Modello 730/2025, cosa sapere sul rimborso e quando arriva

C’è inoltre una modifica sulle detrazioni, per via di quanto stabilito sul tema dal governo. Chi presenta un reddito superiore a 50mila euro annui infatti ha diritto a meno detrazioni: questo passaggio si traduce in 260 euro sottratti dal totale. Al contempo, con il modello 730 è possibile recuperare il bonus Natale dello scorso dicembre (100 euro, specifico per i lavoratori dipendenti) se non si ha avuto modo di ottenerlo in dicembre