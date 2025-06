Turismo, in arrivo fondi per gli alloggi dei lavoratori del settore

I fondi serviranno anche all’erogazione di contributi per sostenere i costi per la locazione degli alloggi. La norma è inserita nel decreto legge del Mef con “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese”. La proposta normativa mira a contrastare l'emergenza abitativa e a garantire il benessere dei lavoratori del settore turistico, generando ricadute positive a livello sociale, economico e occupazionale. Obiettivo è attirare giovani qualificati in questo settore sempre più in crescita che soffre pesantemente della mancanza di risorse umane.

Per approfondire: Bonus affitto 2025, a chi spetta e come funziona l’agevolazione per i fuori sede