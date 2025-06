Benzina, prezzi in aumento dopo l’attacco Usa in Iran. Cosa succede

Introduzione

L’attacco del 22 giugno a tre siti nucleari iraniani da parte dei bombardieri B-2 statunitensi ha innescato un’impennata a raffica dei costi dei carburanti anche sulla rete stradale e autostradale italiana. Come rileva il Codacons, che ha monitorato i dati forniti dai distributori e pubblicati sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la “verde” in modalità servito ha sfondato quota 2,3 euro al litro. Non va meglio per l'opzione self-service che si avvicina alla "soglia psicologica" dei 2 euro al litro con picchi di 2,3 rilevati sul tronco Milano-Brescia dell’A4. Il 23 giugno, dopo l'attacco dell'Iran a una base Usa in Qatar, petrolio in calo. Ecco tutti i rincari