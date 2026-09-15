A livello generale, secondo il rapporto Benchmark Mineral Intelligence in materia di ricarica a livello globale, uscito a gennaio 2026, l’Italia è al terzo posto per densità di punti dove collegare la vettura in riferimento al terzo trimestre del 2025. Questo vuol dire che nel nostro Paese è presente un punto di ricarica per 10 auto. La prima posizione in classifica è occupata dai Paesi Bassi con cinque auto elettriche per presa di ricarica, mentre la seconda posizione è della Cina a quota nove vetture, quarta posizione per la Spagna con 11 auto e la Francia si posiziona al quinto posto con 13 auto elettriche per spina.

Per approfondire:

Auto elettriche, Italia terzo Paese al mondo per numero di colonnine di ricarica