L'Osservatorio, giunto all'ottavo mese di rilevazione del 2026 e al secondo anno di attività, evidenzia quindi una situazione di sostanziale stabilità dei prezzi medi, accompagnata però da alcune diminuzioni. L'analisi è stata inoltre citata come esempio di “chiara comparazione dei prezzi” nello studio richiesto dalla Commissione TRAN (Trasporti e Turismo) del Parlamento europeo sul costo della ricarica delle auto elettriche e dell'alimentazione elettrica delle navi nei porti. La crescita delle infrastrutture potrebbe contribuire ulteriormente a rafforzare la concorrenza. Gli ultimi dati disponibili di Motus-E, relativi a giugno 2026, contano infatti 84.564 punti di ricarica installati in Italia: 60.359 con potenza inferiore a 50 kW, 17.432 tra 50 e 149 kW e 6.773 oltre i 150 kW. Sulla rete autostradale sono presenti 1.516 punti e il 54% delle aree di servizio dispone di infrastrutture per la ricarica.

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