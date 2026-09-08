A settembre la casa automobilistica cinese propone bonus fino a 11.600 euro per passare a un modello della gamma Super Ibrida DM-i. Dal colosso asiatico fanno sapere che la campagna nasce per contrastare il caro carburante e riordinare un quadro disordinato degli incentivi alla mobilità

BYD lancia in Italia il “Decreto BYD”, una nuova campagna che consente di ottenere a settembre 2026 dei bonus per la sostituzione della propria auto che arrivano fino a 11.600 euro. Il colosso cinese dell'automotive intraprende questo percorso visti i costi sempre più alti del carburante, che continuano a incidere sulle spese di mobilità degli italiani, e per fare ordine in un quadro di incentivi europei per il rinnovo del parco auto piuttosto ingarbugliato.

Il super ibrido BYD

L'iniziativa è dedicata alla gamma Super Ibrida DM-i e guarda anche a un tema strutturale del mercato italiano: il progressivo rinnovo di un parco circolante tra i più anziani d’Europa. L'azienda cinese ha l'obiettivo di accelerare la transizione automobilistica per anticipare il cambiamento.

La gamma BYD Super Ibrida DM-i offre, a seconda del modello e della configurazione, oltre 1.300 km di autonomia complessiva e consumi fino a 71 km/l, combinando motore elettrico e termico attraverso la tecnologia proprietaria DM-i.