La berlina del marchio premium giapponese si rinnova con una versione che cambia radicalmente rispetto al passato. La nostra prova in anteprima in Danimarca, con le impressioni di guida e tutti i dettagli su questa nuova generazione. Per l’Italia due allestimenti e prezzo a partire da 62.700 euro

Il design è futuristico, con linee tese e una sottile e moderna firma ottica. La vista laterale evidenzia un una silhouette dinamica da ammiraglia con passaruota più accentuati e cerchi da 21’’. Il bagagliaio ha una capacità che varia dai 493 litri della ibrida ai 517 litri delle versioni elettriche.

La rivoluzione parte dagli esterni. Le dimensioni infatti sono maggiorate rispetto al passato, con 16,5 cm in lunghezza che ora tocca i 5,14 metri e un passo di 2,95 metri, aumentato di 8 cm rispetto ala generazione precedente. Crescono anche larghezza e altezza che ora misurano rispettivamente 1,92 m (+5,5 cm) e l'altezza di 1,56 m (+11,5 cm) per il modello BEV e 1,55 m (+11 cm) per il modello ibrido

Più grande, più tecnologica e con il cuore elettrificato. L’ottava generazione di Lexus ES rappresenta un deciso cambio di passo il modello del marchio giapponese che punta ad essere sempre di più un punto di riferimento all’insegna del confort tra le berline premium. Questa vettura amplia e rafforza ulteriormente l’offerta del brand nipponico per il mercato internazionale e italiano.

La gamma motori si divide appunto tra elettrico e ibrido. Le versioni EV sono la ES 350e e la 500e, rispettivamente da 224 CV (165 kW) con trazione anteriore e 343 CV (252 kW) con trazione integrale. La batteria invece è da 72 kWh e garantisce 493 o 465 km di autonomia massima. Per fare il pieno di energia, la ricarica rapida arriva fino a 150 kW. A bordo troviamo invece il caricatore da 22 kW. La variante full hybrid invece vanta un 2.5 quattro cilindri e un motore elettrico per 196 CV di potenza complessiva.

Gli interni evidenziano come si tratti di una vettura appartenente ad una fascia alta di mercato. Grande qualità nelle finiture che sulle portiere hanno un effetto bambù molto elegante e attenzione ai dettagli. La lancia digitale porta in dote al centro un display da 14’’ e un quadro strumenti da 12,3’’ dietro al volante mentre i comandi del clima sono nascosti sotto le superfici in pelle dal sistema “Hidden Touch”.

Il test drive di Lexus ES

La nostra prova si è svolta sulle strade attorno a Copenaghen, in Danimarca, con un percorso che si è snodato tra città, autostrada e strade extraurbane. Il confort a bordo è elevato, con tanto spazio anche per chi siede dietro, il telaio affinato poi consente di assorbire al meglio le irregolarità stradali mantenendo comunque un’impostazione sportiva. In aggiunta poi ci sono anche gli ammortizzatori adattivi opzionali mentre lo sterzo ha una buona calibrazione anche per i viaggi più lunghi. Meno accentuato del passato l’effetto scooter per la versione ibrida, con il rumore che si fa più evidente soltanto con accelerazioni repentine.

Prezzo e allestimenti

Due gli allestimenti disponibili sul mercato italiano, Executive e Luxury, declinati su ES 350e e 350h mentre la 500e sarà disponibile soltanto in versione top di gamma. Il prezzo parte da 62.700 euro per la ibrida a trazione integrale e da 67.600 euro per l’elettrica. Un nuovo capitolo dunque per la berlina giapponese che si evolve ancora all’insegna di eleganza ed esperienza di guida premium.