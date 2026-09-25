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Auto, vendite in Europa nel 2026: i marchi con più immatricolazioni. Classifica

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Volkswagen resta il marchio più venduto nell’Unione Europea nei primi otto mesi del 2026, davanti a Skoda e Toyota. Alle loro spalle BMW precede Renault, mentre tra i marchi con i volumi più elevati crescono soprattutto Skoda e Kia. I dati Acea mostrano un mercato complessivamente positivo, con 7.546.397 nuove vetture immatricolate nei 27 Paesi dell’Unione Europea tra gennaio e agosto, il 5,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato non comprende Regno Unito e Paesi Efta.

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Con 790.638 immatricolazioni Volkswagen mantiene nettamente la prima posizione tra i singoli marchi, nonostante un calo del 2,9% rispetto alle 814.383 unità registrate nei primi otto mesi del 2025. La quota scende dall’11,4 al 10,5%.

Skoda davanti a Toyota

La seconda posizione è occupata da Skoda, che raggiunge 511.997 immatricolazioni e cresce del 9,1%. Il marchio ceco porta così la propria quota dal 6,5 al 6,8% e precede Toyota, terza con 495.085 vetture. Il costruttore giapponese rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2025, con un incremento dello 0,3% e una quota del 6,6%. Anche in questo caso il dato del marchio Toyota va tenuto separato da quello del Toyota Group, che comprende Lexus e raggiunge complessivamente 530.503 unità.

BMW supera Renault

Subito fuori dal podio si posiziona BMW con 440.372 immatricolazioni, in aumento del 3,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Alle sue spalle Renault arriva a 436.371 unità e registra una crescita dello 0,3%. La distanza tra i due marchi è quindi inferiore alle 4.000 vetture.

Mercedes davanti a Peugeot

Più ravvicinato il confronto tra Mercedes-Benz e Peugeot. Il marchio tedesco raggiunge 373.055 immatricolazioni, con un incremento del 3,5%, mentre Peugeot si ferma a 372.949 unità e perde il 2,2%. La differenza è di appena 106 vetture dopo otto mesi. Segue Audi con 355.661 immatricolazioni, in crescita del 4,4%, mentre Dacia chiude il periodo a 337.240 unità, in calo del 9,8%.

Kia cresce, Hyundai arretra

Kia completa il gruppo dei dieci marchi con i maggiori volumi nell’Unione Europea. Tra gennaio e agosto ha immatricolato 287.016 vetture, il 9,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il risultato contrasta con quello di Hyundai, ferma a 247.654 unità e in calo del 12,7%. Nel complesso Hyundai Group arretra del 2,2%, ma il dato aggregato nasconde quindi andamenti molto differenti tra i due marchi.

Fiat cresce del 30%

Tra i marchi fuori dalla top ten spicca Fiat, che sale a 233.626 immatricolazioni e registra un aumento del 30%. Citroën raggiunge 241.236 unità con un +7,9%, mentre Opel/Vauxhall arriva a 223.321 vetture e cresce del 7,1%. Più difficile il quadro per Alfa Romeo, in flessione del 23,9% a 29.089 immatricolazioni.

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