In occasione delle Preliminary Regatta di Coppa America a Napoli, il Biscione ha svelato in anteprima la nuova serie speciale dedicata a tutti modelli in gamma e nata dalla collaborazione con il team italiano di vela. Una nuova edizione di vertice declinata su tutte le vetture della casa di Arese. Ordini aperti dal 25 settembre, prezzo da 37.800 euro per Junior, 48.950 euro per Tonale, 71.250 euro per Giulia e 73.350 euro per Stelvio

La collaborazione tra la casa automobilistica di Arese e il team italiano impegnato in Coppa America prosegue anche in acqua, con Alfa Romeo che ha messo a disposizione le proprie competenze in fatto di simulazioni ma anche per dinamica veicolo e analisi virtuale. In particolare Il Biscione sta collaborando alla scrittura e ora messa a punto in ottica prestazionale dei software di controllo dei circuiti che movimentano le vele di Luna Rossa che poi vengono testati dal team di Coppa America al simulatore per poi essere applicati sulla barca e messi a punto dall’equipaggio.

Si tratta di una nuova offerta di vertice per la line-up del Biscione, con dettagli stilistici dedicati a partire dal logo Alfa Romeo rifinito in rosso e da elementi cromatici in nero, bianco, grigio e rosso appunto per riprendere la colorazione e la livrea della barca italiana. Anche all’interno dell’abitacolo ci saranno alcuni elementi esclusivi, con la scritta Luna Rossa sui sedili ad esempio.

Dall’America’s Cup alla strada. La partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa compie un nuovo importante passo e dopo la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa viene declinata con una nuova serie speciale dedicata a tutta la gamma. Nascono così le Alfa Romeo Edizione Luna Rossa per tutti i modelli del marchio di Arese: Giulia, Stelvio, Tonale e Junior. Il debutto in occasione delle Preliminary Regatta che si svolgono a Napoli, a meno di un anno dalla Coppa America 2027 che andrà in scena proprio all’ombra del Vesuvio.

A bordo su entrambe le vetture troviamo ancora una volta il logo Alfa in rosso, con l’utilizzo di abbinamenti cromatici e materiali che richiamano il mondo della Coppa America. Su Junior troviamo pannelli porta e sedili con un trattamento dedicato in griglia, con cuciture e logo Luna Rossa, oltre a grafiche ad hoc su plancia e tunnel. Quest’ultimo poi ha elementi grafici che si ispirano alla struttura delle vele. Su Tonale invece le sedute con tessuto premium hanno il lettering Luna Rossa e nuove cuciture grigie tono su tono su plancia e pannelli porta. La consolle invece ha elementi in nero, che ritornano anche su pannelli porta e bocchette di aerazione. Le luci d’ambiente di Tonale poi hanno una trama geometrica che richiama ancora una volta il mondo della nautica. Su entrambi i modelli troviamo poi la tecnologia 3D Knit, un tessuto che trasferisce nell'abitacolo i codici dell'activewear, combinando un look strutturato con un esclusivo pattern tridimensionale. Si tratta di un unicum all’interno dell’universo Stellantis. Su entrambi i modelli poi ritroviamo la pedaliera sportiva e il battitacco in alluminio.

Su Alfa Romeo Junior e Tonale l’edizione Luna Rossa si distingue per la nuova livrea in grigio, ispirata ai Personal Flotation Device, i dispositivi di salvataggio indossati dall’equipaggio a bordo, con il liner Luna Rossa che attraversa la fiancata nella parte bassa della portiera. In alternativa la carrozzeria può essere rifinita anche in nero o in bianco. Presenti poi i loghi Alfa Romeo in rosso e il body kit in Glossy Black che sottolinea il contrasto con la carrozzeria. Su Junior poi sono presenti i cerchi in lega da 180’’ con finitura Glossy Black mentre lo stesso trattamento per Tonale viene applicato sui cerchi da 20’’.

I motori di Junior e Tonale

La nuova edizione Luna Rossa viene declinata sia sulle versioni BEV che elettrificate. In particolare Junior Edizione Luna Rossa è disponibile sia con motorizzazione ibrida che elettrica. La gamma ibrida è caratterizzata da un motore turbo a tre cilindri da 1,2 litri da 145 CV e cambio automatico eDCT a 6 rapporti, disponibile sia nella configurazione a trazione anteriore che in quella Q4. La versione elettrica eroga 115 kW (156 CV) ed è alimentata da una batteria da 54 kWh, abbinata a un cambio automatico. Tonale Edizione Luna Rossa è disponibile in tutte le motorizzazioni, compresa la versione Plug-In Hybrid Q4, che combina un motore a quattro cilindri da 1.3 litri da 270 CV, un cambio automatico a 6 rapporti e la trazione integrale Q4. La gamma comprende anche la versione Ibrida, dotata di un motore a quattro cilindri da 1.5 litri da 175 CV e cambio automatico a 7 rapporti, nonché la versione Diesel, equipaggiata con il motore a quattro cilindri da 1.6 litri, 130 CV, cambio automatico a 6 rapporti.

Giulia e Stelvio

Per la berlina e il suv top di gamma ci sono invece dettagli ancora più esclusivi, a partire dall’ampio uso della fibra di carbonio che sottolinea il legame sportivo tra Alfa Romeo e Luna Rossa. Sia per Giulia che per Stelvio sono disponibili livree in bianco, nero oppure Rosso Etna, con logo Luna Rossa sulle calotte degli specchietti sempre in materiale composito, stemma Alfa Romeo in rosso oltre che lo scudetto frontale in fibra di carbonio. Su Giulia poi ci sono minigonne e spoiler con un trattamento che richiama la versione Quadrifoglio. Anche i cerchi hanno un design dedicato, con bruniti con pinze freno rosse, da 19’’ per la berlina e 21’’ per Stelvio.