Techno Classica 2026, al via oggi l'evento a Dortmund: il programma

Inizia oggi, giovedì 24 settembre, alla Messe Dortmund, la prima edizione del Techno Classica Salon 2026 , in programma fino a domenica 27 settembre. La nuova manifestazione organizzata da S.I.H.A. raccoglie l'eredità di oltre tre decenni di Techno Classica a Essen e punta a diventare una nuova piattaforma internazionale dedicata alla cultura automobilistica. Il trasferimento a Dortmund non è però soltanto un cambio di sede: il nuovo Salon amplia infatti il perimetro della storica manifestazione, affiancando alle auto d'epoca e da collezione anche categorie come Future Classics, youngtimer, restomod, hypercar e classic tuning. Collezionisti, commercianti, restauratori, case automobilistiche, club, operatori del settore, media e appassionati si ritrovano in sei padiglioni e un'area esterna, su una superficie complessiva di circa 50mila metri quadrati, con oltre 2.700 automobili da collezione e più di 200 club e gruppi di interesse. Il tema scelto per questa prima edizione a Dortmund è Mobilità: ieri, oggi e domani. Gli orari di apertura sono dalle 9 alle 18 giovedì 24, sabato 26 e domenica 27 settembre, mentre venerdì 25 settembre la manifestazione sarà aperta fino alle 19.

Gli eventi imperdibili

Tra gli appuntamenti più attesi del Techno Classica Salon 2026 ci sono innanzitutto il grande World Club Meeting e il World Club Grand Prix, che portano a Dortmund club e associazioni internazionali legati alle automobili storiche. Accanto alle vetture dei collezionisti trovano spazio i principali concorsi della manifestazione: gli Youngtimer World Awards, dedicati alle auto che stanno entrando nell'età del collezionismo, e i Classic Tuning World Awards, riservati alle interpretazioni più spettacolari del mondo del tuning storico. Il momento centrale sul fronte delle premiazioni sarà però il Best of Show, la cui cerimonia è prevista per venerdì 25 settembre. A completare il programma ci sono gli appuntamenti della Techno Classica Akademie, dedicati agli aspetti tecnici, al restauro e alla cultura dell'automobile, oltre a Techno Classica Innovation, che guarda invece alle nuove forme di conservazione, reinterpretazione e sviluppo dell'auto storica. Particolarmente ricche sono anche le celebrazioni e le mostre speciali. La FIVA, la Fédération Internationale des Véhicules Anciens, festeggia proprio nel 2026 i 60 anni dalla fondazione e porta al Salon una selezione di automobili, motociclette e veicoli utilitari costruiti tra il 1886 e il 2006: la rassegna permette così di ripercorrere più di un secolo di storia della mobilità. Sul fronte tedesco, il DEUVET celebra invece il proprio 50° anniversario: a Dortmund sono in programma la partecipazione agli appuntamenti di apertura e alla conferenza stampa, la presentazione per la prima volta del volume “Mobile Vergangenheit mit Zukunft – Der DEUVET und die Deutsche Oldtimerszene seit 1976” e soprattutto una mostra speciale dedicata alla storia della Karmann di Osnabrück, con una brochure realizzata con il supporto di Classic Analytics. Il DEUVET sarà presente in un'area di 260 metri quadrati in Halle 3 insieme a tre club affiliati: Jaguar Association Germany, Mercedes /8 Club e Renault Oldie Club.

Le automobili più interessanti

Non mancano poi automobili capaci di attirare anche un pubblico al di fuori della tradizionale scena degli appassionati. L'ADAC propone a Dortmund un'esposizione dedicata ai veicoli storici, insieme a consulenze su riparazione, restauro e conservazione. Tra le presenze più curiose spicca la Citroën CX Turbo associata al commissario Horst Schimanski, diventata negli anni una vera icona televisiva della Ruhr. Sul fronte opposto, il nuovo volto del Salon guarda al futuro con vetture come l'HWA EVO, reinterpretazione contemporanea della Mercedes 190 E 2.5-16 Evo II. Il pubblico può inoltre trovare una selezione di vetture prebelliche degli anni Venti e Trenta, tra cui modelli Maybach, Tatra 87, Bentley e Lagonda.