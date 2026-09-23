Le vetture full electric rappresentano una fetta importante della mobilità pur non avendo ancora riscontri effettivi in termini di vendite. Lo sviluppo delle BEV però è crescente e con loro anche il miglioramento delle performance in termini di autonomia ed efficienza

Il mercato delle auto elettriche è in continua crescita ed evoluzione. Nel 2026 l'offerta dei modelli BEV disponibili non solo si è ampliata ma si è anche arricchita dal punto di vista dell'autonomia che rimane uno dei criteri più importanti, specialmente in Italia per l'eventuale scelta di una full electric (oltre ovviamente al prezzo).

Autonomia in crescita

Nel 2026, però, il panorama è cambiato: alcuni modelli arrivano ormai vicino, e in un caso superano, i 900 km di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP, mentre anche SUV e modelli più accessibili hanno raggiunto livelli che fino a pochi anni fa erano riservati alle berline premium.

La classifica 2026

Pos. Modello Autonomia max WLTP Tipologia 1 Lucid Air Grand Touring fino a 960 km Berlina 2 Mercedes-Benz EQS 450+ fino a 919 km Berlina 3 BMW iX3 50 xDrive fino a 805 km SUV 4 Audi A6 Sportback e-tron performance fino a 756 km Berlina 5 DS N°8 Long Range fino a 750 km SUV coupé 6 Volkswagen ID.7 Pro S fino a 709 km Berlina 7 Peugeot E-3008 Long Range fino a 701 km SUV 8 Hyundai IONIQ 6 fino a 680 km Berlina 9 Tesla Model 3 Premium fino a 660 km Berlina 10 Renault Scenic E-Tech Electric fino a 642 km SUV/monovolume

Lucid Air Grand Touring — fino a 960 km

La Lucid Air Grand Touring occupa il vertice della graduatoria grazie a un'autonomia WLTP dichiarata fino a 960 km, un dato che la porta oltre la soglia dei 900 km. Il valore massimo è legato alla configurazione più efficiente: Lucid indica infatti un intervallo di 817-960 km a seconda di cerchi/ruote e configurazione. Interessante il dato di consumo dichiarato: fino a 13,5 kWh/100 km nella configurazione più efficiente.

Mercedes-Benz EQS 450+ — fino a 919 km

La Mercedes-Benz EQS rimane una delle principali protagoniste nel segmento delle berline elettriche di lusso. La versione EQS 450+ arriva a 919 km WLTP, a fronte di una batteria utile da 122 kWh e una potenza massima di ricarica DC di 350 kW. La casa tedesac dichiara inoltre la possibilità di recuperare fino a 325 km di autonomia WLTP in 10 minuti. Il punto di forza della EQS non è quindi soltanto l'autonomia, ma l'abbinamento tra grande batteria, efficienza e capacità di ricarica rapida.

BMW iX3 50 xDrive — fino a 805 km

La nuova BMW iX3 50 xDrive porta un'autonomia fino a 805 km WLTP. La casa automobilistica tedesca dichiara per questo modello un consumo WLTP compreso tra 15,1 e 18 kWh/100 km. L'autonomia effettiva dipende naturalmente da configurazione, pneumatici, temperatura, percorso e stile di guida. È un dato particolarmente significativo perché si tratta di un SUV.

Audi A6 Sportback e-tron performance — fino a 756 km

La Audi A6 Sportback e-tron performance raggiunge 756 km WLTP. La versione performance utilizza una batteria da 100 kWh lordi, 94,9 kWh netti, e può ricaricare in corrente continua fino a 270 kW. Audi dichiara inoltre un passaggio dal 10 all'80% in circa 21 minuti nelle condizioni previste. L'aerodinamica è uno degli elementi fondamentali per questo modello: il marchio dei quattro Anelli indica un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,21 per la Sportback.

DS N°8 Long Range — fino a 750 km

La DS N°8 FWD Long Range rappresenta uno dei casi più interessanti tra i SUV coupé. La versione a trazione anteriore con batteria da 97,2 kWh arriva a 750 km WLTP, mentre la variante AWD Long Range si ferma a circa 688 km. DS indica inoltre circa 500 km di autonomia in autostrada per la versione Long Range, dato molto più indicativo dell'utilizzo reale rispetto al semplice valore WLTP. La ricarica DC arriva a 160 kW e il passaggio dal 20 all'80% richiede circa 27 minuti secondo i dati dichiarati dal brand premium del gruppo Stellantis.

Volkswagen ID.7 Pro S — fino a 709 km

La Volkswagen ID.7 Pro S porta l'autonomia della berlina tedesca fino a 709 km WLTP. È un risultato ottenuto puntando soprattutto sull'efficienza: Volkswagen dichiara per la versione Pro S un consumo combinato WLTP di circa 136 Wh/km, pari a 13,6 kWh/100 km. La versione Pro S Edition Plus arriva invece a 702 km.

Peugeot E-3008 Long Range — fino a 701 km

Tra i SUV familiari, la Peugeot E-3008 Long Range raggiunge 701 km WLTP. La versione Long Range utilizza una batteria da 97 kWh e un motore elettrico da 230 CV. Peugeot dichiara una ricarica dal 20 all'80% in circa 27 minuti. Il dato rende la E-3008 particolarmente interessante per chi cerca una vettura familiare senza passare alle grandi berline premium.

Hyundai IONIQ 6 — fino a 680 km

La Hyundai IONIQ 6 continua a distinguersi per l'efficienza aerodinamica. La versione con batteria da 84 kWh può raggiungere 680 km WLTP, con un consumo combinato dichiarato di 13,5 kWh/100 km.

Tesla Model 3 Premium — fino a 660 km

La Tesla Model 3 rimane tra le berline elettriche più efficienti, anche se nel 2026 non occupa più le prime posizioni assolute della classifica. La Model 3 Premium arriva a 660 km WLTP nella configurazione indicata da Tesla, mentre la versione a trazione posteriore standard raggiunge 572 km. Il marchio guidato da Elon Musk dichiara inoltre una ricarica fino a 282 km aggiunti in 15 minuti per la Premium.

Renault Scenic E-Tech Electric — fino a 642 km

La Renault Scenic E-Tech Electric completa questa selezione con 642 km WLTP nella nuova versione Long Range con batteria da 89 kWh. La Losanga ha aggiornato la Scenic nel 2026 introducendo questa batteria NMC e migliorando anche la ricarica rapida: dal 15 all'80% in circa 28 minuti, con potenza di picco di 150 kW.

Batteria grande o auto efficiente?

La classifica mostra due strategie differenti. La prima consiste nell'utilizzare batterie molto grandi, come nel caso di Mercedes EQS o di alcune versioni della Lucid Air. La seconda punta maggiormente sull'efficienza, combinando aerodinamica, peso e rendimento dei motori per ottenere molti chilometri con ogni kWh. La Hyundai IONIQ 6 e la Volkswagen ID.7 sono esempi particolarmente evidenti di questa seconda filosofia: entrambe raggiungono autonomie elevate con consumi WLTP relativamente contenuti.

Quale autonomia serve davvero

Per molti automobilisti, superare i 600 km WLTP può già rappresentare un margine considerevole nell'uso quotidiano. Il vantaggio dei modelli da 700, 800 o quasi 1.000 km diventa soprattutto evidente nei viaggi lunghi, dove consente maggiore flessibilità nella scelta delle soste. C'è però un altro parametro da considerare: la velocità di ricarica. Un'auto con 650 km di autonomia e una ricarica molto rapida può risultare più pratica nei lunghi viaggi di un modello con autonomia superiore ma tempi di ricarica più elevati.