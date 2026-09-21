La 31ª edizione della biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, in programma a Bologna dal 26 al 29 maggio 2027, amplia gli spazi espositivi con l’apertura del nuovo padiglione 37. Le domande di partecipazione crescono del 15% rispetto allo stesso periodo della precedente edizione, con un aumento della presenza internazionale Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Autopromotec cresce in vista dell’edizione 2027. La manifestazione dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico, in programma nel quartiere fieristico di Bologna dal 26 al 29 maggio, aggiungerà oltre 10.000 metri quadrati di superficie espositiva grazie all’apertura del nuovo padiglione 37. Una scelta legata alla crescente richiesta di spazi da parte degli espositori e accompagnata da una ridefinizione della mappa merceologica della fiera.

Un nuovo padiglione dedicato alla carrozzeria Il padiglione 37 sarà interamente dedicato al settore della carrozzeria, mentre le 646 categorie merceologiche presenti ad Autopromotec saranno redistribuite all’interno dei diversi spazi della manifestazione. La nuova organizzazione comprenderà attrezzature per pneumatici e officine, sollevamento, carrozzeria e vernici, stazioni di servizio, autolavaggi e car care, diagnostica, connettività e guida autonoma. Troveranno spazio anche gli impianti e i materiali per la ricostruzione degli pneumatici, lubrificanti e carburanti, nuove tecnologie per la mobilità, pneumatici e cerchi, prodotti e servizi destinati ai veicoli commerciali e industriali, ricambi e componenti, reti automotive, noleggio, utensili, compressori e attrezzature polifunzionali.

Diagnostica predittiva e intelligenza artificiale Autopromotec 2027 concentrerà una parte dei contenuti sull’evoluzione della diagnostica e sull’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di manutenzione. L’utilizzo degli algoritmi e l’analisi dei dati provenienti dai sensori dei veicoli stanno infatti modificando il lavoro delle officine, con sistemi in grado di monitorare lo stato dei componenti e intervenire prima che si verifichi un guasto. La diagnostica predittiva sarà al centro di workshow dedicati, con l’obiettivo di mostrare le applicazioni utili a ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre i tempi di fermo delle vetture e aumentare la sicurezza degli automobilisti.

Sostenibilità e circolarità nell’aftermarket Un secondo tema sarà legato alla sostenibilità e all’economia circolare, anche alla luce dei nuovi regolamenti europei relativi ai veicoli a fine vita. L’attenzione si concentrerà sul riciclo dei materiali, sulla rigenerazione dei componenti e sull’adozione di processi di officina a minore impatto ambientale. Workshop, formazione e aree dimostrative saranno dedicati alle soluzioni legate alla circolarità, con particolare attenzione ai modelli capaci di integrare recupero dei materiali, riduzione degli sprechi e sostenibilità economica delle attività dell’aftermarket.

Il software entra nella filiera dei ricambi Il terzo tema centrale riguarderà i Software Defined Vehicles e le conseguenze sulla filiera dell’assistenza. Con una quota crescente delle funzioni dell’auto gestita attraverso software, dati e aggiornamenti digitali, anche il settore aftermarket dovrà confrontarsi con servizi che non saranno più legati esclusivamente ai componenti fisici. Autopromotec dedicherà spazio alle competenze necessarie per gestire questa evoluzione, dalla cybersicurezza all’accesso ai dati, fino alle nuove opportunità offerte dagli aggiornamenti software, dalle licenze digitali e dalla connettività remota.