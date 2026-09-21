Volvo, Klaus Zellmer sarà il nuovo CEO: in carica dal 2027

La casa automobilistica svedese ha un nuovo amministratore delegato, arriva da Skoda e prenderà il posto di Hakan Samuelsson. Il passaggio di consegne avverrà entro ottobre 2027. Il nuovo numero uno avrà il compito di portare avanti il nuovo piano industriale che prevede un potenziamento dei modelli plug-in hybrid

Si prepara un cambio al vertice di Volvo. La casa automobilistica svedese ha infatti annunciato il nuovo CEO: Klaus Zellmer, attuale amministratore delegato di Skoda. L’esperto dirigente tedesco prenderà il posto di Hakan Samuelsson, ora alla guida del marchio scandinavo con il passaggio di consegne che si concluderà entro l’inizio di ottobre 2027.

Chi è Klaus Zellmer

Klaus Zellmer è nato nel 1967 in Germania, a Mallersdorf e si è laureato in economia aziendale. Ha lavorato per tre anni all’Institute for Automotive Economics dell'Università di Scienze Applicate di Nürtingen-Geislingen. Ha mosso i primi passi in ambito automotive in Porsche, dove è rimasto per quasi 20 anni, arrivando a diventare il CEO della divisione Nord America.

I successi con Skoda

Nel 2020 entra nel board di Skoda, prima nel reparto vendite e marketing, per poi diventare amministratore delegato del marchio di Mlada Boleslav nel 2022. Alla guida di Skoda è stato capace di far crescere il brand anno dopo anno, facendo registrare anche il record di vendite nel 2025. Una crescita poi proseguita anche in questa prima parte del 2026.

La nuova sfida

Prenderà il posto di Samuelsson, figura storica per Volvo: il dirigente svedese è stato alla guida della casa automobilistica di Goteborg in due momenti distinti, dal 2012 al 2020 e poi dall’aprile 2025 ad oggi, richiamato dalla pensione dopo la parente di Jim Rowan. Zellmer dovrà gestire anche la transizione del nuovo piano strategico presentato proprio qualche giorno fa da Samuelsson, che prevede 13 nuovi modelli entro il 2030, 7 dei quali per i mercati europei, con un focus sull’elettrico ma anche e soprattutto sul plug-in hybrid di nuova generazione.

La scelta di Volvo

A commentare la scelta di Zellmer, il presidente di Volvo Cars, Eric Li: “Klaus Zellmer unisce una profonda competenza nel settore automobilistico a una vasta esperienza di leadership internazionale e a una solida capacità di guidare le organizzazioni attraverso processi di trasformazione e adattamento alle mutevoli condizioni di mercato”.