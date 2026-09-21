La casa automobilistica francese presenta la sua prima elettrica ad alte prestazioni, una hot hatch da 281 CV che riporta su strada il leggendario badge sportivo del marchio transalpino. La nuova Peugeot e-208 GTi è già in vendita con prezzo da 44.900 euro, ecco la nostra prova in anteprima Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il DNA GTi del Leone reinterpretato da una compatta elettrica. Peugeot E-208 GTi rappresenta la prima full electric del marchio francese a puntare su strada l’espressione più sportiva della casa automobilistica transalpina unendo mobilità sostenibile e piacere di guida. Dal debutto in pista occasione della 24 Ore di Le Mans alla strada, suo vero habitat, con la prova in anteprima internazionale in Scozia alla quale abbiamo partecipato. Design di Peugeot e-208 GTi Lo sviluppo è stato portato avanti grazie alla divisione Sport, sfruttando tutto l’expertise accumulato anche nel WEC. In continuità con le GTi del passato, questa versione speciale della E-208 vanta carreggiate ampliate di 56 mm all’anteriore e 28 mm al posteriore, oltre al telaio ribassato. Dettagli in rosso impreziosiscono i fari ad artiglio, la griglia anteriore, passaruota e pinze freni oltre agli interni. Proprio l’impianto frenante vanta all’anteriore dischi da 355 mm e pinze freno a 4 pistoncini sviluppate da Peugeot Sport. Al frontale poi spicca lo spoiler mentre in coda c’è un diffusore aerodinamico che integra il nuovo fendinebbia posteriore a LED.

Gli interni

Anche l’abitacolo omaggia la tradizione: oltre agli accenti rossi che vanno ad impreziosire tappetini, cinture e cuciture della plancia, troviamo sedili sportivi che richiamano la 205 GTi 1.9 ma anche la 205 GTi 1.6. Il volante compatto rifinito in pelle forata e Alcantara mentre l’infotainment ha schermate specifiche alle performance. Motore e prestazioni E a proposito di prestazioni, la compatta del Leone può scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e raggiungere una velocità limitata di 180 km/h. La powertrain è composta da un motore elettrico da 281 CV e 345 Nm di coppia istantanea, abbinato ad una batteria da 54 kWh lordi, 51 kWh netti, che garantisce fino a 375 km di autonomia. La ricarica in corrente continua arriva fino a 100 kW per recuperare dal 20 all’80% del range di percorrenza in 30 minuti.