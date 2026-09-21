Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Peugeot e-208 GTi: prezzo, motore, autonomia, la prova dell'elettrica da 281 CV

Auto
Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

La casa automobilistica francese presenta la sua prima elettrica ad alte prestazioni, una hot hatch da 281 CV che riporta su strada il leggendario badge sportivo del marchio transalpino. La nuova Peugeot e-208 GTi è già in vendita con prezzo da 44.900 euro, ecco la nostra prova in anteprima

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il DNA GTi del Leone reinterpretato da una compatta elettrica. Peugeot E-208 GTi rappresenta la prima full electric del marchio francese a puntare su strada l’espressione più sportiva della casa automobilistica transalpina unendo mobilità sostenibile e piacere di guida. Dal debutto in pista occasione della 24 Ore di Le Mans alla strada, suo vero habitat, con la prova in anteprima internazionale in Scozia alla quale abbiamo partecipato.

Design di Peugeot e-208 GTi

Lo sviluppo è stato portato avanti grazie alla divisione Sport, sfruttando tutto l’expertise accumulato anche nel WEC. In continuità con le GTi del passato, questa versione speciale della E-208 vanta carreggiate ampliate di 56 mm all’anteriore e 28 mm al posteriore, oltre al telaio ribassato. Dettagli in rosso impreziosiscono i fari ad artiglio, la griglia anteriore, passaruota e pinze freni oltre agli interni. Proprio l’impianto frenante vanta all’anteriore dischi da 355 mm e pinze freno a 4 pistoncini sviluppate da Peugeot Sport. Al frontale poi spicca lo spoiler mentre in coda c’è un diffusore aerodinamico che integra il nuovo fendinebbia posteriore a LED.

Peugeot e-208 GTi

Gli interni

Anche l’abitacolo omaggia la tradizione: oltre agli accenti rossi che vanno ad impreziosire tappetini, cinture e cuciture della plancia, troviamo sedili sportivi che richiamano la 205 GTi 1.9 ma anche la 205 GTi 1.6. Il volante compatto rifinito in pelle forata e Alcantara mentre l’infotainment ha schermate specifiche alle performance.

 

Motore e prestazioni

E a proposito di prestazioni, la compatta del Leone può scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e raggiungere una velocità limitata di 180 km/h. La powertrain è composta da un motore elettrico da 281 CV e 345 Nm di coppia istantanea, abbinato ad una batteria da 54 kWh lordi, 51 kWh netti, che garantisce fino a 375 km di autonomia. La ricarica in corrente continua arriva fino a 100 kW per recuperare dal 20 all’80% del range di percorrenza in 30 minuti.

Peugeot e-208 GTi

Il test drive di Peugeot e-208 GTi

Grazie alla barra antirollio posteriore i tecnici di Peugeot Sport hanno ricercato il bilanciamento e anche una migliore risposta in curva mentre grazie al differenziale autobloccante a slittamento limitato, che è stato integrato nel riduttore, viene garantita la possibilità di scaricare tutta la potenza sull’asfalto anche in condizioni di bassa aderenza. Sulle strade della Scozia, nei pressi di Loc Lomond abbiamo potuto saggiare proprio le doti di agilità di della compatta elettrica ad alte prestazioni, con il test drive che ha evidenziato la progressione e l’assetto rigido da piccola sportiva. A condire l’esperienza al volante anche l’Active Sound, sistema artificiale che simula il rumore di un motore: quest’ultimo può piacere o meno ma la sua presenza senza dubbio enfatizza l’animo di questa vettura.

 

Prezzo

Gli ordini per la nuova Peugeot E-208 GTi sono già aperti, con prezzo a partire da 44.900 euro. La nuova hot hatch elettrica del Leone alza così l’asticella delle performance, diventando la più potente segmento B del mercato. Per una mobilità sportiva e senza compromessi.

Peugeot e-208 GTi

Motori: ultime notizie

Drive Club, le puntate della rubrica di auto e mobilità di Sky TG24

Drive Club, la rubrica sui motori

L'approfondimento sul mondo dell'automotive va in onda il sabato alle 15:30 su Sky TG24, in...

Goodwood Revival 2026, la "dolce vita" di Maserati e gli altri eventi

Motori

Dal 18 al 20 settembre il Goodwood Revival celebra i 100 anni della prima vittoria Maserati nel...

Auto ibride, Ft: "L'Ue chiede alla Cina limiti volontari all'export"

Motori

L’obiettivo sarebbe contenere la quota dei modelli cinesi, oggi superiore a un terzo del mercato...

Rodaggio della moto nuova: come farlo nel modo giusto

Moto

Ritirare una moto nuova e sfruttarne immediatamente tutte le prestazioni non è una buona idea....

Bollo auto sospeso, quali modelli non lo pagheranno più?

Motori

Il governo di Giorgia Meloni ha sospeso il bollo per alcuni modelli di automobili, con potenza...

I più letti